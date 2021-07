Stipendium : Rapper Stormzy unterstützt weiterhin schwarze Studierende

Vor drei Jahren hat der Rapper damit begonnen, schwarze Studierende mit Stipendien zu unterstützen. Mit Erfolg: Inzwischen spricht man vom „Stormzy-Effekt“. Jetzt wird das Programm ausgeweitet.

Cambridge | Der britische Rapper Stormzy will sich weiter für einen höheren Anteil schwarzer Studierender an den renommierten britischen Universitäten einsetzen. In den kommenden drei Jahren will der 28-Jährige gemeinsam mit der britischen Bank HSBC weitere 30 Stipendien für schwarze Studienanfänger finanzieren, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Der Rappe...

