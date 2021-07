New Jersey : Raststätten nach Stars benannt - Springsteen lehnt ab

Eine Menge berühmter Menschen kommen aus New Jersey. Diese sollen nun auf besondere Weise geehrt werden. Aber der „Boss“ zieht da nicht mit.

New York | Zahlreiche Autobahn-Raststätten in New Jersey sollen nach aus dem US-Bundesstaat stammenden Stars wie James Gandolfini, Whitney Houston, Jon Bon Jovi und Frank Sinatra benannt werden. Der ebenfalls in New Jersey geborene Sänger Bruce Springsteen lehnte diese Ehrung allerdings ab. Insgesamt neun Raststätten entlang des Garden State Parkway würden um...

