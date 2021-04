Promis gratulieren : Rebecca Mir verrät das Geschlecht ihres Babys auf Instagram

Model Rebecca Mir und Tänzer Massimo Sinató erwarten ihr erstes Kind, Jetzt ist klar, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Hamburg | Im Dezember hat Rebecca Mir via Instagram bekanntgeben, dass sie schwanger ist. Jetzt verrät das Model, dass sie einen Jungen erwartet. "I love my boys. Mommy & Daddy can‘t wait to finally meet you (Ich liebe meine Jungs. Mama und Papa können kaum erwarten, dich endlich zu treffen)" , schreibt die 29-Jährige auf Instagram. Und wem der Plural "Jungs" n...

