Survival-Drama : Robin Wright gibt starkes Regiedebüt

Ein Frau steigt aus, sucht in den Bergen Zuflucht und muss kämpfen. Starkes Regiedebüt der Schauspielerin Robin Wright.

Berlin | US-Schauspielerin Robin Wright, Star der Netflix-Serie „House of Cards“, tritt erstmals hinter die Kamera. Mit „Abseits des Lebens“ inszenierte die 55-Jährige ein berührendes Drama, in dem sie selbst auch die Hauptrolle spielt. Nach einem schweren Schicksalsschlag sucht eine Frau aus der Großstadt in einer Blockhütte in den Bergen Zuflucht, um in d...

