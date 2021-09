Schauspielstar : Schuhe von Catherine Deneuve versteigert

Die 77-Jährige hat sich von Schuhen und Taschen getrennt. Die Stücke kamen in einer Online-Auktion für den gueten Zweck unter den Hammer.

Paris | Pumps, Sandalen und Stiefel von Edelmarken gefertigt und von der Filmikone Catherine Deneuve getragen sind in Frankreich unter den Hammer gekommen. Die Online-Versteigerung für den guten Zweck brachte am Dienstag mehr als 47.000 Euro ein, wie das Pariser Auktionshaus Artcurial mitteilte. Am meisten Geld zahlte ein Sammler für ein Paar schwarze Pump...

