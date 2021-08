Adel : Schwedens jüngster Prinz Julian getauft

Viereinhalb Monate alt ist der jüngste Sohn von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia. Nun wurde Prinz Julian getauft.

Stockholm | Schwedens derzeit jüngster Prinz Julian ist am Samstag getauft worden. Vor den Augen der versammelten Königsfamilie wurde der knapp viereinhalb Monate alten Sohn von Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Sofia (36) in der Kirche von Schloss Drottningholm in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen. Wie auf einem Foto auf der Website des schwedisch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.