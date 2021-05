Am Montag im TV-Programm : Senta Berger wird 80 - ZDF zeigt ihren Film „An seiner Seite“

Senta Berger feiert am 13. Mai ihren 80. Geburtstag. Das ZDF zeigt schon am Montag ihren neuen Film "An seiner Seite".

Osnabrück | Jetzt muss sie wieder überall lesen, sie sei die „Grande Dame“ des deutschen Films. Genau das aber wollte Senta Berger nie sein. „Grauenhaft“ fand sie diesen Begriff immer: „Das ist doch so etwas von daneben“. Und auch gegen ein anderes Etikett wehrte sie sich stets vehement: „Eine Diva bin ich nicht, das ist so furchtbar langweilig.“ Bei einer Diva w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.