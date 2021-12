Fernsehen : „Sex and the City“-Nachfolger mit Schockmoment

Carrie, Miranda und Charlotte sind zurück. Mehr als 15 Jahre nach dem Ende der Kultserie „Sex and the City“ geht die Geschichte der New Yorkerinnen weiter - allerdings ohne Samantha.

Berlin | Sie sind in die Jahre gekommen, das ist nicht zu leugnen. Carrie, Miranda und Charlotte haben jetzt mehr Falten und streiten sich in einer ihrer ersten Szenen nach einer langen, langen Durststrecke darüber, ob sich Frauen in ihrem Alter wirklich die Haare färben - oder doch lieber zum ehrwürdigen Grau stehen sollte. Sie reden über ihre Kinder, ü...

