Neuer Marvel-Held : „Shang-Chi“ vereint Kampfkunst und Comicspektakel

Mit Shang-Chi bringen Marvel Studios erstmals einen asiatischen Titelhelden ins Kino. Die Mischung aus Martial-Arts-Film und bewährtem Marvel-Spektakel hat durchaus ihren Reiz.

London | Man kann sich nicht aussuchen, wen man zum Vater hat. Das musste schon Luke Skywalker schmerzhaft feststellen, als Darth Vader in „Das Imperium schlägt zurück“ einen der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte sprach: „Ich bin dein Vater.“ Ziemlich unglücklich über seinen Erzeuger ist auch der Titelheld aus „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“...

