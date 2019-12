Hollywoodstar auf Partnersuche : Muss ein Fake sein: Dating-App sperrt Profil von Sharon Stone

Zu schön, um wahr zu sein? Die Schauspielerin hat Probleme mit der Dating-App Bumble.

von dpa und lod

31. Dezember 2019, 13:39 Uhr

Los Angeles | Die mit dem Erotikthriller "Basic Instinct" berühmt gewordene US-Schauspielerin Sharon Stone (61) hat die Nutzer einer Dating-App irritiert. Ihr Profil wurde zeitweise gesperrt, weil mehrere Nutzer es für einen Fake hielten. "Ist es ein Ausschlusskriterium, ich zu sein", fragte Stone bei Twitter.





Bumble-Textchefin Clare O'Connor bedauerte Stones Umstände und versicherte: "Wir wollen Sie definitiv in unserem Bienenstock haben." Man arbeite an der Behebung der Sperre.





"Bumble": Nutzer hielten Profil für ein Fake

Ein Sprecher der App Bumble erklärte am Montag (Ortszeit) dem US-Sender CNN: "Bei solch einer Ikone können wir verstehen, warum so viele unserer Nutzer dachten, es sei zu schön, um wahr zu sein." Die Schauspielerin habe ihr Profil außerdem nicht mit einem Fotocheck verifiziert. Man werde dennoch sicherstellen, dass ihr Profil nicht noch einmal blockiert werde.





Stone stellt hohe Erwartungen an Männer

Stone war bislang zwei Mal verheiratet, mit dem TV-Produzenten Michael Greenburg (1984-1987) und dem Zeitungsverleger Phil Bronstein (1998-2004). Sie hat drei Adoptivsöhne.

2018 sagte sie in einem Interview, sie stelle hohe Erwartungen an die Männer in ihrem Leben. "Ich war eben nicht das Mädchen, dem gesagt wurde, dass es sich über einen Mann definieren soll", sagte sie. "Mir wurde gesagt, wenn ich einen Mann in meinem Leben haben wollte, wäre das keine abgesprochene Sache, sondern eine echte Partnerschaft. Und diese ist schwer zu finden."

Weiterlesen: Kostenlose Dating-Apps: Hier sind zehn Alternativen zu Tinder



Hollywood-Stars suchen die Liebe über exklusive App

Die 61-Jährige ist dabei nicht die einzige Prominente, die Dating-Apps nutzt – und dabei auf Probleme stößt. Der Schauspieler Zac Efron sagte 2016, er habe sich bei Tinder angemeldet und keine Matches bekommen, da Frauen sein Profil offenbar für einen Fake hielten. Seit 2015 nutzen einige US-Stars daher lieber Raya. Die private App ist zum Austausch zwischen Mitarbeiter der Unterhaltungsbranche gedacht. Ben Affleck, Lily Allen, Moby und Channing Tatum sollen unter den Nutzern der exklusiven Dating-App sein.

Weiterlesen: "Absurde Situation": Kevin Kühnert wird auf Tinder für Double gehalten