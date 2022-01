17-Jähriger tot in Dublin : „Das Licht meines Lebens“: Sinéad O'Connor trauert um ihren Sohn

Sängerin Sinéad O'Connor muss den Tod ihres 17-jährigen Sohnes Shane verkraften. Sie verabschiedet sich mit berührenden Worten.

Dublin | Die irische Popsängerin Sinéad O'Connor ("Nothing Compares 2 U") trauert um ihren 17 Jahre alten Sohn Shane. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag unter Berufung auf das Umfeld der 55-jährigen Künstlerin. Die irische Polizei bestätigte zudem, dass in der Stadt Wicklow, südlich von Dublin, eine Leiche gefunden und ein Aufruf ...

