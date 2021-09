TV-Tipp : Skurriler Staffelauftakt für Kölner „Soko“

Diesmal bleibt im Team der „Soko Köln“ personell alles beim Alten. Doch schon im ersten Fall der neuen Staffel wird die Chefin von ihrer Vergangenheit eingeholt. Das scheint ihr erstmal gut zu gefallen.

Köln | „Ich hab' jemanden umgebracht“, vertraut Enno Schmidt im Retro-Jogginganzug dem Kommissar an. Wen? Weiß er nicht. Wo die Leiche ist? Auch nicht. Nur dass der Tote als Schwein verkleidet war. So absurd der neue Fall für die „Soko Köln“ am Dienstag (21.9.) am angestammten Sendeplatz um 18.00 Uhr im ZDF startet, so skurril geht die erste Folge der 18....

