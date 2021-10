Leute : Söders Tochter liebäugelt mit Einstieg in die Politik

Sie will es bewgen in dieser Welt: Gloria-Sophie Burkandt könnte sich gut vorstellen, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten.

München | Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Gloria-Sophie Burkandt (22), möchte nach eigenen Worten in 20 Jahren gerne in die Politik einsteigen. „Ich bin in der Jungen Union. Aber vielleicht gründe ich später auch mal meine eigene Partei“, sagte das Model im Interview mit dem Magazin „Bunte Quarterly“. Ihr sei es wichtig, die Bedürfnis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.