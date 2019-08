Neue Serie im Star-Wars-Universum : Bestätigt: Ewan McGregor kehrt als Obi-Wan Kenobi zurück

Star-Wars-Fans aufgepasst: Es wird eine neue Serie um den legendären Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi geben.

von dpa

25. August 2019, 09:19 Uhr

Los Angeles | Ewan McGregor (48) macht es offiziell: Er wird in seiner berühmten "Star Wars"-Rolle als Obi-Wan Kenobi zurückkehren, wie der schottische Schauspieler am Freitag im Rahmen der Disney-Messe D23 Expo in Kalifornien bekanntgab. Die Drehbücher seien fertig, der Drehstart für die noch titellose Serie sei für 2020 geplant, teilte Produzentin Kathleen Kennedy "Variety" zufolge mit. Vorige Woche hatten US-Medien berichtet, dass McGregor mit Disney für dessen Streamingdienst Disney Plus über eine eigene Serie um die Figur des Jedi-Ritters verhandeln würde.





McGregor schlüpfte schon drei Mal in die legendäre Rolle. Er verkörperte den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi in den Spielfilmen "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" (1999), "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" (2002) und zuletzt 2005 in "Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith".

In der Original-Trilogie "Krieg der Sterne" (1977), "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) spielte der britische Schauspieler Alec Guinness den bärtigen Lehrmeister mit Kapuze, der den jungen Helden Luke Skywalker unter seine Fittiche nimmt.