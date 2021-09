Einschaltquoten : TV-Quoten: Fast 8,8 Millionen sehen den Kölner „Tatort“

Mit großem Abstand ist der Kölner „Tatort“ Quoten-Sieger des Sonntagabends. Der letzte TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten kommt auf den dritten Platz.

Berlin | Der Kölner „Tatort“ hat am Sonntagabend die TV-Konkurrenz abgehängt. 8,78 Millionen (27,6 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten die neue Folge „Der Reiz des Bösen“. In dem Fall hatten die Fernsehkommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) den Mord an der Brieffreundin eines entlassenen Sträflings aufzuklären. Das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.