Todesursache offen : Im Alter von 49 Jahren: "The Prodigy"-Frontmann Keith Flint ist tot

Der "The Prodigy"-Frontmann Keith Flint wurde offenbar am Montagmorgen von der Polizei tot in seiner Wohnung gefunden.

von Ankea Janßen

04. März 2019, 12:48 Uhr

Dunmow | Keith Flint, Frontsänger der beliebten Big-Beat- und Elektro-Band "The Prodigy", ist tot. Das bestätigte die britische Nachrichtenagentur PA, nachdem zuvor mehrere englische Medien berichtet hatten. Der 49-Jährige soll in seinem Haus in Dunmow gefunden worden sein.

"Wir wurden am Montag kurz nach 8.10 Uhr zu einer Adresse in Brook Hill, North End gerufen. [...] Leider wurde ein 49-jähriger Mann am Tatort für tot erklärt. Seine nächsten Angehörigen wurden informiert. Der Tod wird nicht als verdächtig behandelt", wurde ein Sprecher der Essex-Polizei am Montagmittag beim Nachrichtenportal RT.com zitiert.

Weitere Informationen in Kürze.

Wegweisend für elektronische Musik

Mitte der Neunziger wurde die Band mit dem Album "Music for the jilted generation" berühmt – es galt als wegweisend für elektronische Musik. Zu den bekanntesten Songs gehören:

"Breathe"





"Smack My Bitch Up"





"Firestarter"