„Feuchtgebiete“-Regisseur : „The Sunlit Night“: Witziges Drama von David Wnendt

Von New York auf die Lofoten: Eine Kunststudentin lässt die belastenden Dramen ihres Lebens hinter sich und findet zu sich selbst.

Berlin | Nach seinen Erfolgen mit „Feuchtgebiete“ und „Er ist wieder da“ gibt der deutsche Regisseur David Wnendt nun mit „The Sunlit Night“ sein englischsprachiges Spielfilmdebüt. Für die in New York und in Norwegen gedrehte Dramedy konnte er ein internationales Cast gewinnen. Die US-Komikerin Jenny Slate spielt eine frustrierte Kunststudentin, die es für ...

