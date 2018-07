Sommerausgabe am Samstag : Tim Mälzer wird Opfer von "Verstehen Sie Spaß?"

Bei der Einweihung einer Schulküche sind dem Fernsehkoch vor der versteckten Kamera Streiche gespielt worden.

von dpa

12. Juli 2018, 10:53 Uhr

Baden-Baden | Bei der Einweihung einer Schulküche im hessischen Viernheim legten ihn Schüler und Lehrer herein und spielten ihm Streiche für die ARD-Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?", wie der Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden am Donnerstag mitteilte. "Es war eine harte Nummer", sagte Mälzer. Er habe bis zuletzt nicht gemerkt, dass ihm eine Falle gestellt werde.

Gezeigt wird der Film in der Sommerausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" an diesem Samstag um 20.15 Uhr im Ersten. Moderiert wird die Sendung von Guido Cantz (46).









Ebenfalls in der Show ist der Sänger Andreas Gabalier (33). Der "Volks-Rock'n'Roller" aus Österreich geriet bei Innsbruck in Tirol in eine angebliche Polizeikontrolle, die von Cantz initiiert wurde. Weitere Gäste sind den Angaben zufolge sind die Zwillinge Roman und Heiko Lochmann alias "Die Lochis", die Moderatorin und Schauspielerin Désirée Nosbusch, YouTube-Darstellerin Joyce Ilg und Comedian Kaya Yanar. Aufgezeichnet wurde die Show im April in München.

"Verstehen Sie Spaß?" läuft seit 1980 und ist damit nach Angaben des Senders die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Sie läuft in der Verantwortung des SWR in Baden-Baden.