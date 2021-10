Unterhaltung : Tommys „Wetten, dass..?“-Special mit ABBA

Lange mussten Fans auf diesen Anblick warten: Thomas Gottschalk steht am 6. November wieder auf der „Wetten, dass..?“-Bühne. Die Gästeliste kann sich sehen lassen. Und eine Baggerwette ist auch wieder dabei.

Nürnberg | Die Sonderausgabe des ZDF-Showklassikers „Wetten, dass..?“ knüpft mit ihrer Gästeliste an große Glanzzeiten an - unter anderem werden Helene Fischer, ABBA und Udo Lindenberg erwartet. Das gab das ZDF am Donnerstag in Mainz bekannt. Die Samstagabendshow mit Thomas Gottschalk steigt am 6. November in Nürnberg. „Michelle Hunziker ist selbstverständlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.