„Love for Sale“ : Tony Bennett und Lady Gaga kündigen zweites Album an

Der 95-jährige Sänger und der 35-jährige Popstar nahmen bereits 2014 ein gemeinsames Album auf. Bald soll die zweite Platte des Duos erscheinen.

New York/Los Angeles | Tony Bennett und die Popdiva Lady Gaga (35) haben am 95. Geburtstag des legendären Sängers ein zweites gemeinsames Album angekündigt. „Love For Sale“ soll am 1. Oktober erscheinen, schrieb Lady Gaga auf Twitter. Dazu verlinkte sie eine Kostprobe des Songs „I Get A Kick Out Of You“. Die Sängerin erinnerte an das erste Album des Duos, „Cheek To Ch...

