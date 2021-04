Ungewohnt emotional : „Mein Opa, Meister des Barbecue“: So äußert sich Prinz Harry zum Tod von Prinz Philip

Prinz Harry hat sehr persönliche Worte für seinen verstorbenen Großvater Prinz Philip gefunden.

London/Windsor | Mit emotionalen und persönlichen Worten hat der britische Prinz Harry (36) seinen kürzlich gestorbenen Großvater Prinz Philip gewürdigt. "Er wird als am längsten regierender Prinzgemahl in Erinnerung bleiben, als ausgezeichneter Soldat, ein Prinz und ein Herzog", sagte Harry in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme. "Aber für mich war er (......

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.