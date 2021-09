Adel : Trauerfall bei Gloria von Thurn und Taxis: Mutter gestorben

Es sind schwere Tage für Gloria von Thurn und Taxis. Ihre Mutter ist gestorben und die Adelsfamilie ist in tiefer Trauer. Trotz ihres Leides gibt es einen Umstand, der Gloria auch Trost spendet.

Regensburg | Gloria Fürstin von Thurn und Taxis (61) trauert um ihre Mutter. Beatrix Gräfin von Schönburg-Glauchau sei am Donnerstag im Alter von 91 Jahren in einer Klinik in Regensburg gestorben, teilte die Familie am Abend mit. „Der liebe Gott hat uns noch ein paar wunderschöne Tage mit ihr geschenkt, in denen sich der größte Teil ihrer Familie und ihrer Freu...

