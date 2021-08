Krankheit : US-Komikerin Kathy Griffin hat Lungenkrebs

Es ist eine schwere Zeit für Kathy Griffin. Eine Zeit des Bangens, des Zweifeln und des Hoffens. Die Prognose der Ärzte aber stimmt optimistisch.

New York | US-Komikerin Kathy Griffin (60) ist an Lungenkrebs erkrankt. „Ich muss euch etwas sagen. Ich habe Krebs“, schrieb Griffin am Montag bei Instagram. „Ich stehe kurz vor einer Operation, bei der die Hälfte meiner linken Lunge entfernt werden soll. Ja, ich habe Lungenkrebs, obwohl ich nie geraucht habe.“ Die Ärzte seien aber optimistisch, schrieb Griff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.