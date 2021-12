Film : „Unerwartet“: Kanadischer Regisseur Jean-Marc Vallée ist tot

Sein Name stand dafür, Dinge auch mal anders zu machen. Im Alter von nur 58 Jahren ist der kanadische Regisseur Jean-Marc Vallée nun gestorben.

Québec | Der kanadische Filmemacher Jean-Marc Vallée, der mit Werken wie dem Oscar-prämierten Drama „Dallas Buyers Club“ international bekannt wurde, ist Medienberichten zufolge im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor sei am Wochenende in seiner Hütte außerhalb von Quebec City in seinem Heimatland tot aufgefunden wor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.