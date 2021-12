TV-Tipp : Ungemütliche Weihnacht bei „Nord bei Nordwest“

Der Weihnachtsmann fällt wegen Erkältung aus - und sein Stellvertreter wird erschossen. Viel zu tun für Hinnerk Schönemann als Hauke Jacobs.

Berlin | Der Weihnachtsmann ist erkältet, denn es ist bitterkalt in Schwanitz, einem fiktiven Ort irgendwo an der Lübecker Bucht. Doch um die wartenden Kinder nicht im Stich zu lassen, überträgt ein Familienvater den Job einem Bekannten, und der stapft nun vermummt über den Deich. Weit kommt er jedoch nicht, denn wenig später liegt er erschossen am Wegesran...

