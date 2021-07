TV-Tipp : „Verstehen Sie Spaß?“ foppt Pocher, Kerner und Wontorra

Der Abschiedsreigen für Guido Cantz geht los: Ende des Jahres hört er als Moderator von „Verstehen Sie Spaß?“ auf. Aus einem bestimmten Grund ist das in der Show am Samstag aber noch kein Thema.

München | Noch verspüre er keinen Abschiedsschmerz, sagt Guido Cantz. Bis Jahresende sei noch Zeit, vier Ausgaben von „Verstehen Sie Spaß?“ stehen noch an. Anfang Juni hatte der 49-Jährige angekündigt, danach als Moderator der Scherzshow aufzuhören - nach zwölf Jahren. Wenn er am Samstagabend ab 20.15 Uhr in der neuen Ausgabe im Ersten mit seinen Gästen plau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.