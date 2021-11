Versteigerung : Volleyball aus „Cast Away“ bringt 270.000 Euro bei Auktion

In dem Film „Cast Away - Verschollen“ verschlägt es Tom Hanks auf eine einsame Insel. Allein aber ist er dort nicht.

London | In „Cast Away - Verschollen“ wird ein Volleyball für Tom Hanks auf einer einsamen Insel zum engen Freund - nun ist das Requisit für knapp 270.000 Euro versteigert worden. In dem Film redet der Hauptdarsteller während seines jahrelangen Aufenthalts immer wieder mit „Wilson“, wie der Ball nach dem Hersteller genannt wird, um bei klarem Verstand zu bl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.