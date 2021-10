R&B-Weltstar : Vom Kirchenchor in die Clubs der Welt - Usher wird 43

Angefangen hat es für Usher mit Kirchenmusik in Tennessee. Doch schon früh ging es für den US-Künstler auf die große Bühne. Heute feiert er Geburtstag.

Berlin | Wenn Usher „Yeah“ singt, zieht es die Massen auf die Tanzfläche. Der Clubhit von 2004 machte den US-Musiker zum Weltstar. Der Song landete unter anderem in Deutschland, in den USA, im Vereinigten Königreich und in Australien auf Platz eins der Charts. Erste Musikerfahrungen sammelte Usher allerdings nicht im Club - sondern in der Kirche. Im Alter v...

