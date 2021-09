Schlagersänger : Wolfgang Petry: „Ich hab nie irgendetwas aus Kalkül gemacht“

Wolfgang Petry hat Stadien gefüllt, Freundschaftsbändchen zu Ruhm verholfen und sich zeitweise aus der Schlagerwelt zurückgezogen. Gerade ist er 70 geworden und singt wieder ein bisschen wie früher.

Köln | Wolfgang Petrys Lieder kommen in der Regel ohne viel Brimborium daher: Sie sind geradeaus und jeder weiß, worum es geht. Und genauso ist Wolfgang Petry auch in Interviews. Wer eine klare Frage stellt, bekommt eine klare Antwort, ohne viel Chichi. So war das auch diesmal. Der Deutschen Presse-Agentur berichtet Petry über sein neues Album („Auf das L...

