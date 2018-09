Video der Youtube-Stars : Youtuber Bibi und Julienco haben geheiratet – Baby im Oktober erwartet

View this post on Instagram

Gestern war einer der schönsten Tage in meinem Leben... Ich habe nach 9,5 Jahren Beziehung meine große Liebe geheiratet. Julian - Du warst mein erster Freund... wir sind quasi miteinander aufgewachsen & haben so viel gemeinsam erlebt und so viele gemeinsame Erfahrungen gesammelt . Du bist für mich nicht nur mein Partner, du bist mein bester Freund, der einfach immer für mich da ist & der mich immer zum Lachen bringt. Ich hätte niemals gedacht, dass es zwischen 2 Menschen so eine Harmonie geben kann, aber unsere Beziehung hat mich eines besseren belehrt. Ich könnte diesen Text jetzt noch 10x so lang schreiben ... Wir haben so wenig Zeit in die Planung des gestrigen Tages gesteckt & sind morgens ohne jegliche Erwartungen aufgestanden & es hätte nicht schöner & perfekter sein können. Ich liebe dich mein Schatz ️ [ Übrigens ist gerade ein Video über unsere Hochzeit online gegangen - den Link findet ihr in meiner Bio & Story ]