Einschaltquoten : ZDF lag mit „Ein starkes Team“ vor Samstagabendshows

„Ein starkes Team“ hat dem ZDF mit der neuen Episode „Sterben auf Probe“ am Samstagabend den Quotensieg gebracht.

Berlin | „Ein starkes Team“ hat dem ZDF mit der neuen Episode „Sterben auf Probe“ am Samstagabend den Quotensieg gebracht. Im Schnitt 7,32 Millionen Menschen schalteten den Krimi ein, was zur besten Sendezeit einem Marktanteil von 27,6 Prozent entsprach. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Samstagabendshows: Bei „Wer weiß denn sowas XXL“ in der ARD waren ...

