Royal Run : Zehntausende Dänen laufen mit Kronprinz Frederik

Der Volkslauf Royal Run war 2018 anlässlich des 50. Geburtstags von Frederik ins Leben gerufen worden. Fast 80.000 Dänen und auch ein deutscher Ministerpräsident waren in diesem Jahr dabei.

Sonderburg | 2020 kam Corona dazwischen - jetzt ist alles wieder möglich: Dänemarks sportaffiner Kronprinz Frederik (53) ist erstmals wieder beim von ihm initiierten Volkslauf Royal Run an den Start gegangen. Und das gleich mehrmals und an verschiedenen Orten: Der Thronfolger lief zunächst in Sønderborg nahe der deutsch-dänischen Grenze über die Distanz von ein...

