Weltreisende : Abenteurerin Heidi Hetzer feiert Weihnachten in Afrika

Sie ist um die ganze Welt gereist und auch zu Weihnachten ist Heidi Hetzer wieder auf Achse. Mit ihrer «Pink Lady» ist sie gerade in Afrika unterwegs.

von dpa

21. Dezember 2018, 10:24 Uhr

Die Berliner Abenteurerin Heidi Hetzer (81) will Weihnachten in Äthiopien feiern. «Es gibt hier so viel zu sehen. Man würdigt alle Dinge, die wir in Europa haben, viel mehr, wenn man sie plötzlich nicht mehr hat», schilderte Hetzer der Deutschen Presse-Agentur.

«Dann wird einem bewusst, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist und wir im Luxus leben und nicht dankbar sind.» Die ehemalige Autohaus-Chefin war zuvor zweieinhalb Jahre mit Oldtimer «Hudo» um die Welt gereist, was viel Aufsehen erregte. Derzeit ist sie in Afrika unterwegs, was man im Internet verfolgen kann.

Hetzers Gefährt ist diesmal ein Toyota Landcruiser von 1988 - nach ihren Angaben versehen mit einem Motor ohne Elektronik, einem Hubdach zum Schlafen, einem Kühlschrank, Wasser und einem Kocher. Das Auto ist pink beklebt. «Die hässlichste Farbe für Männer, damit sie ihn mir nicht klauen - und wenn, ist er schnell wieder zu finden.»

Begleitet werde sie auf der Tour zeitweise von Heiko Glander, einem Kanadier. Dieser fahre im März von Kenia nach Hause. Heidi Hetzer will allein weiterreisen, in Richtung Kapstadt. Dort wolle sie ihre «Pink Lady» einmotten und im April nach Berlin fliegen.

Im Herbst 2019 wartet ein neues Afrika-Abenteuer: Dann geht es zurück nach Kapstadt. Von Angola aus will Hetzer dann mit Glander auf der Westseite Afrikas nach Marokko reisen. «Das wird schwer und gefährlich. Vielleicht scheitern wir auch.» Und sonst? «Wünschen tue ich mir nur Gesundheit, ich merke schon, dass mir alles etwas schwerer fällt. Aber geht nicht gibt's nicht.»

Die äthiopisch-orthodoxen Christen feiern Weihnachten indes nicht am 24. Dezember, sondern erst Anfang Januar, weil sie sich nicht am gregorianischen, sondern am julianischen Kalender orientieren.