Roadmovie : „Abteil Nr. 6“ spielt in Russland

Besser könnte der Kinostart zeitlich kaum gewählt sein. Auf dem Filmfestival in Cannes erhielt die ungewöhnliche Liebesgeschichte des finnischen Regisseurs Kuosmanen den Großen Preis der Jury.

Manchmal entstehen Filme, die plötzlich vom Weltgeschehen eingeholt werden. So ist das auch beim Roadmovie „Abteil Nr. 6“ des finnischen Regisseurs Juho Kuosmanen. Der Film erzählt von einer Zugreise nach Nordrussland in den 1990er Jahren. Die finnische Archäologiestudentin Laura (Seidi Haarla) hat sich in Moskau unglücklich verliebt. Eigentlich wollt...

