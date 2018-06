Drehbuch von Luc Besson : Action unter Wasser: «Renegades - Mission of Honor»

Fünf Buddys auf gefährlicher Mission: Um an einen legendären Nazi-Schatz zu kommen, müssen ein paar verwegene Navy Seals buchstäblich abtauchen. Auf dem Weg dorthin geht vieles zu Bruch - smarte Action und markige Sprüche inklusive.

von dpa

24. Juni 2018, 19:01 Uhr

Der französische Filmemacher Luc Besson ist wieder in seinem Element: Wasser! Schon mit seinem Kultfilm «Im Rausch der Tiefe» (1988) verwandelte der passionierte Taucher seine Leidenschaft in eine ästhetische Kostbarkeit, in seinem neuen Film «Renegades - Mission of Honor» geht es nun etwas rustikaler zu.

Diesmal zeichnet Action-Spezialist Besson («Taxi», «Transporter») für das Drehbuch und die Produktion verantwortlich. Die Regie überließ er dafür dem ebenfalls wassererprobten Steven Quale, der unter anderem bei dem Katastrophenfilm «Titanic» als Second Unit Director im Einsatz war.

Zwei aquanautische Schwergewichte also, die ihre Helden aber erst einmal auf dem Landweg in etliche Scharmützel führen, bevor es in einer geheimnisvollen Unterwasserwelt auf die Jagd nach einem sagenhaften Schatz gehen wird. «Renegades» spielt während der Jugoslawienkriege und mittendrin fünf hartgesottene Navy Seals, eine Art Aufräumkommando, das weder Tod noch Teufel fürchtet. Mit großem Knall geht es los: In der spektakulären Eröffnungssequenz, die sich um eine minutiös getimte Entführung dreht, zeigen die von Matt Barnes (Sullivan Stapleton) angeführten Haudegen, dass sie mit Witz und Wumme jeder Gefahr trotzen.

Dabei sind sie immer einen Schritt schneller als ihre Gegner: Erster Höhepunkt ist schließlich eine draufgängerische Panzerfahrt, die sich ungeniert an James Bonds Höllenritt durch St. Petersburg anlehnt, «Goldeneye» aber durchaus toppen kann. An Schauwerten hat «Renegades» einiges zu bieten - und wenn die Handlung mal stockt, wird einfach mal eine Schlägerei angezettelt. Die eigentliche Story ist hier eher Nebensache, aber Liebe ist auch dabei...

Chef der glorreichen Fünf ist Admiral Jacob Levin, der hart und herzlich zugleich von dem großartigen J.K. Simmons gespielt wird. Als sadistischer Musiklehrer in «Whiplash» (2014) hatte er einen Oscar als bester Nebendarsteller erhalten. So recht konnte der Schauspieler, der allein mit einem Wimpernschlag unvermittelt von freundlicher Unverbindlichkeit zu drohender Gefahr wechseln kann, seinen Hollywood-Triumph bisher allerdings nicht in große Rollen umsetzen. «Renegades» ist für ihn sicherlich kein großer Wurf, aber in dem Action-Spektakel punktet er mit schauspielerischem Glanz, auch wenn die deutsche Synchronisierung hier manchmal ein wenig flapsig daherkommt.

Die eigentliche Mission des verschworenen Haufens aber steht noch bevor: Die Navy Seals erfahren von einem geheimnisvollen Nazi-Schatz, der rund 300 Millionen Dollar wert sein soll. Kleines Problem: Die Goldbarren befinden sich vermutlich in der schwer gesicherten Bank eines im Zweiten Weltkrieges gefluteten Dorfes. Außerdem sitzt ihnen der skrupellose Bösewicht Petrovic im Nacken, der von Clemens Schick gespielt wird. Und die Vorbereitung läuft auch nicht ganz glatt.

Das Dorf unter Wasser - hier schlägt ganz eindeutig das Herz des Action-Films: Einstürzende Wände, Explosionen, erbitterte Kämpfe und Bilder voll anmutiger und morbider Schönheit geben «Renegades» einen extra Twist. Und was wollen die safeknackenenden Goldjungs nach dem Tauchgang mit dem Schatz? Wenn sie denn überleben sollten. Nun, die smarten Kerle sind schließlich Männer von Ehre - mit einem großem Herzen und auf ganz großer Mission.

Renegades - Mission of Honor, Frankreich/Deutschland 2017, 106 Min., FSK ab 12, von Steven Quale, mit Sullivan Stapleton, J.K. Simmons, Clemens Schick, Sylvia Hoeks