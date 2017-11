Mit Scott Eastwood : Actionspektakel «Overdrive» auf DVD und Blu-ray

vergrößern 1 von 1 Foto: Universum 1 von 1

Glaubt man Umfragen, dann haben Autos beiJugendlichen als Statussymbol längst ausgedient. Angesichts von Dauerstaus, Feinstaubbelastung und «Dieselgate» ist der Glanz der einstigen Prestigeobjekte anscheinend verblasst. Ganz anders in Hollywood, wo Hochgeschwindigkeitsfilme immer noch Kassenrekorde einfahren.

Und dies gilt auch für Deutschland. «Fast & Furious 8», die neue Ausgabe der schier unendlichen Raser-Saga, schaffte in diesem Frühling gleich am ersten Wochenende hierzulande die Zuschauer-Million. Im Kino macht es sehr vielen Fans anscheinend immer noch Spaß, sich auf der Überholspur zu tummeln. An dieses Zielpublikum richtet sich auch das rasante, ganz auf Schauwerte abzielende Actionspektakel «Overdrive», das jetzt auch auf DVD und Blu-ray bei Universum Film vorliegt.

Die Hauptrolle eines draufgängerischen Autodiebes spielt Scott Eastwood. In «Fast & Furious 8» hatte der Sohn von Haudegen Clint Eastwood eine kleine Rolle als «Little Nobody». Aber der gut aussehende Scott, derauch schon als Model gearbeitet hat, ist in Hollywood längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Er spielte den romantischen Cowboy zum Verlieben in «Kein Ort ohne dich» und war auch in Oliver Stones Politthriller «Snowden» mit dabei.

In«Overdrive» verkörpert Eastwood durchaus überzeugend den Autoliebhaber Andrew, der sich zusammen mit seinem jüngeren Halbbruder Garrett (Freddie Thorp) auf den Diebstahl von millionenschweren Luxuslimousinen spezialisiert hat. In Marseille geraten die beiden in die Bredouille, als sie dem Mafiaboss Morier einen Bugatti abluchsen wollen. Der Coup misslingt, Andrews Freundin Stephanie wird von denGangstern gefangengehalten. Morier zwingt die Brüder, seinem Erzrivalen Max Klemp (Clemens Schick) einen überaus kostbaren Ferrari zu klauen. Und so geraten die Draufgänger zusammen mit Garretts neuer Flamme Devin zwischen die Fronten.

Der kolumbianische Regisseur Antonio Negret und sein actionerprobter Produzent Pierre Morel («96 Hours», «The Transporter») setzen in «Overdrive» ganz auf Tempo, hübsche Gesichter und Hochglanz-Limousinen. Da bieten dann die kurvenreichen Küstenstraßen an der Côte d'Azur genau die richtige Kulisse für jede Menge spektakulärer Verfolgungsjagden. Dazwischen turteln und albern diebeiden Jungs mit ihren Freundinnen herum, bevor es wieder in den Kampf gegen die Bösen geht. Clemens Schick («Point Break», «James Bond 007 - Casino Royale») verkörpert gefährlich ausgemergelt den deutschstämmigen Oberschurken. Der ist so abgrundtief grausam, dasses manchmal schon wieder unfreiwillig komisch wird.

