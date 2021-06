Tribeca Festival : Adrien Brody liebt Weinsteins Exfrau Georgina Chapman

Arm in Arm flanierten sie über den roten Teppich beim Tribeca Festival: Schauspieler Adrien Brody und Harvey Weinsteins Ex-FrauGeorgina Chapman. Es war der erste gemeinsame Auftritt.

New York | Die Ex-Frau des früheren Hollywood-Moguls und inzwischen verurteilten Sexualstraftäters Harvey Weinstein (69), Georgina Chapman (45), hat sich erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner gezeigt - Schauspieler Adrien Brody (48). Die beiden liefen am Wochenende beim New Yorker Tribeca Festival Arm in Arm über einen roten Teppich. Bereits seit Monate...

