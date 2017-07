Jahrestag : Ärger um neue Doku über Prinzessin Diana

vergrößern 1 von 1 Foto: John Stillwell 1 von 1

Der Bruder der vor 20 Jahren verunglückten Prinzessin Diana hat einen britischen Fernsehsender aufgefordert, eine Dokumentation über seine Schwester nicht zu zeigen.

Sie enthalte brisante Aussagen, die vor allem auf Harry und William verstörend wirken könnten, zitieren britische Medien am Sonntag Charles Spencer. Channel 4 will den Beitrag wie geplant am nächsten Sonntag senden.

Die Dokumentation enthält Videoaufnahmen von Gesprächen, die Diana zusammen mit ihrem Stimmtrainer Peter Settelen in den Jahren 1992 und 1993 aufgezeichnet hatte. Darin äußerte sich die Prinzessin unter anderem über ihr Liebesleben mit Charles und dessen außereheliche Beziehung mit seiner späteren Frau Camilla Parker Bowles.

In den USA waren schon vor 13 Jahren Auszüge der Gespräche veröffentlicht worden. Sehr viele Aussagen, die jetzt erstmals im britischen Fernsehen gezeigt werden, sind somit schon bekannt.

Diana bezeichnet in der neuen Dokumentation britischen Medien zufolge ihre Hochzeit mit Charles als den «schlimmsten Tag ihres Lebens». Vor der Trauung hätten sie und der Thronfolger sich nur 13 Mal getroffen. Charles habe darauf bestanden, Camilla als Geliebte zu haben und gesagt: «Ich weigere mich, der einzige Prinz von Wales zu sein, der keine Geliebte hat.» Von den Royals habe sie keine Hilfe bei ihren Eheproblemen bekommen. Als sie die Königin um Rat fragte, habe diese nur geantwortet: «Ich weiß nicht, was du tun sollst.»

Schon kurz nach der Hochzeit betrog Charles seine Frau mit seiner Jugendliebe Camilla. Ein Rosenkrieg begann. Diana litt unter Bulimie und stürzte sich in Affären. 1996 wurde das Paar geschieden, am 31. August 1997 starb Diana bei einem Unfall in Paris mit 36 Jahren.

Bericht "Daily Mail" - Englisch

Bericht im "Guardian" - Englisch

Bericht im "Telegraph" - Englisch

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 14:04 Uhr