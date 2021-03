Soziale Medien : Alec Baldwin deaktiviert Twitter: USA ein „verklemmter“ Ort

Alec Baldwin mag nicht mehr twittern. Auf Instagram hat der Schauspieler jetzt die Gründe für seinen Rückzug erläutert.

Los Angeles | Der US-Schauspieler Alec Baldwin hat sich von Twitter zurückgezogen und dabei die aktuelle Stimmung in den USA kritisiert. „Ich habe heute meinen Twitter-Account deaktiviert“, sagte der 62-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in einem Video auf Instagram - auf dieser Plattform möchte er nach eigenen Angaben aktiv bleiben. Ursache für seinen Twitter-Rückz...

