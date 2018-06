Ein Ball im All : Alexander Gerst wird Public Viewing bei Fußball-WM vermissen

Der Astronaut würde sich gern die Spiele draußen im Biergarten anschauen. Das geht aber nicht. Er wird sehr weit weg sein.

von dpa

05. Juni 2018, 18:00 Uhr

Während der demnächst beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft wird der deutsche Astronaut Alexander Gerst das Public Viewing vermissen.

«Eine WM am Boden ist noch einmal ein bisschen schöner» als im All, sagte der 42-Jährige am Dienstag auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. «Ich fand es immer toll in Deutschland - in Russland gibt es das auch -, dass man sich draußen im Biergarten trifft, wo eine große Leinwand ist. Diese Stimmung werde ich schon vermissen.»

Gerst startet am Mittwoch mit dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor von Baikonur zur Internationalen Raumstation (ISS). Prokopjew sagte, die Mannschaft werde einen WM-Ball mit auf die ISS nehmen und am Tag des Finales (15. Juli) ein kleines Show-Spiel abhalten.

Es werde natürlich kein echtes Fußballspiel werden, damit nichts kaputt gehe, betonte Prokopjew. «Sie verstehen, die Station ist ziemlich teuer.» Auch Gerst ergänzte: «Ausnahmesituationen versuchen wir im All zu vermeiden.» Aber WM-Stimmung komme auf der ISS bestimmt auf.