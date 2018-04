«VIP's Union» : Alfred Biolek leiht Museum seinen «Boulevard Bio»-Stuhl

Der ehemalige Talkmaster hat selbst immer auf einem Stuhl aus Kirschbaumholz mit geflochtener Sitzfläche Platz genommen, wenn er sich mit seinen Gästen unterhielt. Nun kommt das Möbelstück ins Museum.

Der Talk- und Kochshow-Pionier Alfred Biolek (83) hat dem Kölner Museum Ludwig eines seiner liebsten Möbelstücke zur Verfügung gestellt, das auch einem breiten TV-Publikum bekannt ist: In dem Stuhl moderierte er zwölf Jahre lang die ARD-Sendung «Boulevard Bio».

Das besondere an dem Stuhl aus Kirschbaumholz mit geflochtener Sitzfläche sind zwei weiße Knöpfe in der Armlehne. «Immer, wenn ich husten oder mich räuspern musste, habe ich eine der Tasten gedrückt. Dann wurde der Ton der Sendung unterbrochen, damit ich nicht unangenehm auffalle», sagte Biolek am Freitag in Köln.

Sein Stuhl ist im Museum Ludwig ab 17. April unter der Überschrift «VIP's Union» zu sehen, einem Teilbereich der Ausstellung «Haegue Yang: ETA 1994-2018».

Weitere Kölner Persönlichkeiten, die Leihgaben zur Verfügung gestellt haben, sind unter anderem Komikerin Hella von Sinnen und der BAP-Sänger Wolfgang Niedecken.