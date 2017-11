Happy Birthday : Als „Denver Clan“-Blondine berühmt

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Barbara Munker

erstellt am 18.Nov.2017 | 09:00 Uhr

Als „Denver Clan“-Blondine Krystle Carrington wurde Linda Evans in den 1980er Jahren weltberühmt. Mitlerweile hat sie sich aus dem Showbusiness zurückgezogen. Aber Schlagzeilen macht der TV-Star weiter.

Los Angeles (dpa) - Die blonden Haare perfekt gestylt, nett lächelnd und ihrem Fernsehgatten Blake Carrington treu ergeben - so begeisterte Linda Evans in den 1980er Jahren ein Millionen-Publikum.

In der Rolle der Krystle Carrington in der Hit-Serie „Denver Clan“, in den USA unter dem Namen „Dynasty“ bekannt, wurde die amerikanische Schauspielerin weltberühmt. Legendär war ihr Zickenkrieg mit Carringtons intriganter Ex-Ehefrau Alexis (Joan Collins). Evans, die am Samstag (18. November) 75 Jahre wird, spielte neun Jahre lang in der populären Familiensaga mit.„Es war phänomenal und eine wunderbare Erfahrung“, blickte Evans im März in einem Interview der US-Zeitschrift „People“ auf ihre „Denver Clan“-Jahre zurück. Doch sie hänge dem Glitter und Glamour nicht mehr nach. „Ich vermisse das überhaupt nicht“, beteuerte die ergraute TV-Ikone. Vom Showbusiness hat sich die Schauspielerin längst zurückgezogen, doch Schlagzeilen macht sie immer noch.

In dem „People“-Interview sprach Evans über ein Video aus dem Jahr 2014, das erst in diesem Jahr im Netz aufgetaucht war. Es zeigt die Schauspielerin, als sie im US-Staat Washington nach einer Schlangenlinienfahrt von der Polizei festgenommen wird. Nach Angaben der Behörden wurden Tabletten bei ihr gefunden. Die Aufnahmen seien „erschreckend“ gewesen, räumte Evans in dem Interview ein. Sie habe damals unter starken Schmerzen gelitten. Nach mehreren Operationen sei sie jetzt von ihrem Rückenleiden geheilt.

Schon 2016 hatte sie in der Fernsehsendung „Entertainment Weekly“ mit dem Bild der blonden Glamour-Queen aufgeräumt. Sie habe jahrelang Depressionen gehabt, dann chronische Rückenschmerzen und durch starke Medikamente ihre Haare verloren. „Dies ist eine Perücke“, sagte Evans und zeigte dabei auf ihre kurzen, blonden Haare. „Ich bin eine Kämpferin“, fügte sie lächelnd hinzu. Evans, die seit Jahren weitab von Hollywood im ländlichen US-Staat Washington lebt, beschäftigt sich auf ihrer Webseite mit Themen wie gesundem Altern, Ernährung, Spiritualität und Frauenfragen. In ihrem Buch „Recipes For Life: My Memories“ mixt sie Hollywood-Anekdoten mit ihren Lieblingsrezepten, darunter ein Soßen-Rezept von Westernheld John Wayne.

Evans, die einst als eine der schönsten Frauen Hollywoods hofiert wurde, blickt auf ein turbulentes Leben zurück. Der Vater starb, als sie 15 Jahre alt war. Sie sei „schrecklich scheu“ gewesen, als Hollywood durch einen Werbespot auf die hübsche, brünette Schülerin aufmerksam wurde. Sie nahm Jobs vor der Kamera an, auch um ihrer Mutter und den beiden Schwestern zu helfen. Evans färbte die Haare blond, ließ die letzten Buchstaben ihres Familiennamens Evanstad fallen und erhielt 1965 die Hauptrolle in dem erfolgreichen TV-Western „The Big Valley“.

Mit 25 Jahren heiratete sie den Schauspieler und Regisseur John Derek, dessen Ehe mit Bond-Girl Ursula Andress kurz zuvor geplatzt war. Doch schon vier Jahre später entdeckte und verliebte sich Derek in ein 16-jähriges Starlet, die spätere Bo Derek. Auch Evans zweite Ehe mit einem Grundstücksmakler in den 1970er Jahren hielt nicht lange. Das Rollenangebot für den „Denver Clan“ war ihre Rettung.

Als Krystle Carrington gewann sie zahlreiche Preise, darunter den Golden Globe als beste Schauspielerin in einer TV-Dramaserie. 2006 konnte Evans dem Angebot nicht widerstehen, neben ihrer einstigen Rivalin Collins erstmals auf der Theaterbühne zu stehen. Mit dem Stück „Legends“ über den Kleinkrieg von zwei alternden Hollywooddiven tourte das ungleiche Duo durch die USA und Kanada.

Am Kochtopf verdiente sie später eine weitere Trophäe hinzu. In der britischen Kochshow „Hell's Kitchen“ unter Chefkoch Marco Pierre White stach die Hobby-Köchin 2009 ihre Mitstreiter aus.