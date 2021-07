Magia : Alvaro Soler: Zwischen Sommerhits und Identitätssuche

Mit spanischen Gute-Laune-Songs bringt Alvaro Soler seit Jahren Urlaubsstimmung ins oft graue Deutschland. Auf seinem neuen Album beschäftigt er sich aber auch mit der Suche nach Identität.

Berlin | Mit dem Fahrrad und in kurzer Hose kommt Alvaro Soler zum Interview in ein Berliner Sushi-Restaurant. Einen Tag zuvor war der spanisch-deutsche Popsänger, der in seiner Jugend in Tokio lebte, noch in seiner Geburtsstadt Barcelona. Auf seinem Album „Magia“ singt der 30-Jährige auch über das Leben in verschiedenen Kulturen. Sonne, Strand, Meer: Die M...

