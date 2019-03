Neues aus Hollywood : Amy Adams landet als Produzentin bei HBO

In der HBO-Serie «Sharp Objects» spielte sie die Hauptrolle. Jetzt steigt Schauspielerin Amy Adams als Produzentin beim Bezalhsender ein.

von dpa

13. März 2019, 10:30 Uhr

Nach sechs Oscar-Nominierungen und vielen Filmhits baut die US-Schauspielerin Amy Adams (44, «Vice», «American Hustle») ihre Zusammenarbeit mit dem US-Bezahlsender HBO aus.

Adams hat zusammen mit ihrer Managerin Stacy O'Neil die Produktionsfirma Bond Group Entertainment gegründet, die nun mit HBO das erste Projekt realisiert, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Dienstag berichteten.

Die geplante Serie «The Poisonwood Bible» beruht auf der Romanvorlage (deutscher Titel: «Die Giftholzbibel») der US-Autorin Barbara Kingsolver über einen amerikanischen Missionar, der 1959 mit seiner Frau und vier Töchtern in den Kongo geht. Adams ist als ausführende Produzentin an Bord. Ob sie auch eine Rolle übernimmt, wurde zunächst nicht bekannt.

Adams drehte zuvor für HBO die achtteilige Serie «Sharp Objects», in der sie eine angeschlagene Zeitungsreporterin spielt, die in ihre Heimatstadt in der US-Provinz zurückkehrt, um über das Verschwinden zweier junger Mädchen zu recherchieren.