60er-Jahre-Ikone : Andenken von Sharon Tate werden versteigert

Sharon Tate trug ein seidenes Brautkleid, als sie 1968 Roman Polanski heiratete. Dies wird neben vielen anderen Erinnerungsstücken jetzt versteigert.

von dpa

12. Juli 2018, 07:51 Uhr

Kleider, Filmandenken und andere Gegenstände aus dem Nachlass der Schauspielerin und 60er-Jahre-Ikone Sharon Tate («Das Tal der Puppen») sollen versteigert werden. Dies gab das Auktionshaus Julien's Auctions in Los Angeles bekannt.

Mit der Versteigerung wolle man «die Schönheit und Anmut von einem der leuchtendsten Hollywoodstars der 1960er Jahre» feiern, sagte Auktions-Chef Darren Julien.

Das in Texas geborene Model machte in Europa und Hollywood als Schauspielerin Karriere. Roman Polanski holte sie für die Horror-Komödie «Tanz der Vampire» von 1967 vor die Kamera, ein Jahr später heiratete das Paar. Tate war hochschwanger, als sie im August 1969 im Alter von 26 Jahren in Kalifornien Opfer einer Mordserie der Anhänger von Charles Manson wurde.

Bei der geplanten Versteigerung Mitte November soll unter anderem ihr seidenes Brautkleid für einen Schätzpreis von bis zu 50.000 Dollar (ca. 43.000 Euro) unter den Hammer kommen. Ein Christian-Dior-Minikleid, das Tate zu einer Londoner Filmpremiere trug, könnte 15.000 bis 30.000 Dollar einbringen. Ein Seidenkleid, in dem sie 1968 zur Golden-Globe-Gala erschien, wird auf 4000 Dollar geschätzt.

Regisseur Quentin Tarantino dreht derzeit den Film «Once Upon a Time in Hollywood» über die Zeit von 1969 in Los Angeles. Margot Robbie ist darin als Tate zu sehen. Der Film soll am 9. August 2019 in die Kinos kommen - dem 50. Todestag von Sharon Tate.