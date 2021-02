US-Schauspielerin : Angelina Jolie: „Freue mich auf meine 50er“

Wenn sich die eigenen Kinder um einen sorgen, ist das meist ein untrügliches Zeichen für das Altern. Die Schauspielerin Angelina Jolie nimmt die Sache aber mit viel Humor - und spürt eine gewisse Gelassenheit.

Los Angeles | Hollywoodstar Angelina Jolie (45) freut sich nach eigenen Worten darauf, 50 zu werden. „Ich habe das Gefühl, dass ich in meinen 50ern richtig in Fahrt komme“, sagte sie in einem Interview der britischen „Vogue“ (Montag). Bereits in ihren 40ern fühle ...

