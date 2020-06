Zeichentrickfilm : Animationsabenteuer: Conni und Kater Mau erobern das Kino

Kinder dürfen sich auf ein weiteres Abenteuer der blonden Conni Klawitter freuen. Aber dieses Mal kommt der neue Film animiert in die Kinos.

von dpa

29. Juni 2020, 10:48 Uhr

Seit fast 30 Jahren gehört die blonde Conni Klawitter mit ihrem rot-weiß geringelten Pullover zum Alltag von unzähligen Kindern. Nun kommt mit «Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau» kommt der erste animierte Conni-Film auf die große Leinwand.

In dem 76 Minuten langen Zeichentrickfilm von Regisseur Ansgar Niebuhr verschlägt es Conni und ihre Freunde bei einem mehrtägigen Kita-Ausflug in eine Jugendherberge an einer alten Burgmühle. Als blinder Passagier ist auch Connis frecher Kater Mau dabei, der sich dort nicht nur mit dem Waschbär der Gastgeber-Familie anfreundet, sondern ganz nebenbei auch für viel Chaos sorgt.

Der dreitägige Ausflug wird zu einer spannenden und aufregenden Abenteuerreise für die Kinder. Leicht, fröhlich, mit klaren kleinen Botschaften und unterhaltsam für die Kleinsten ist der Film auf jeden Fall.

Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau, Deutschland 2019, 76 Min. FSK 0, von Ansgar Niebuhr

