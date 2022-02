Keine Nachfolgerin für Bönisch : Anna Schudt: Das sind die Gründe für meinen Ausstieg beim Tatort

Am Sonntagabend wurde im Tatort aus Dortmund Kommissarin Martina Bönisch erschossen - damit ist Anna Schudt aus der Rolle ausgestiegen. Im Interview erläutert sie ihre Beweggründe.

Tatort-Fans trauten am Sonntagabend ihren Augen nicht: Zum Ende der Folge „Liebe mich“ wurde die Dortmunder Kommissarin Martina Bönisch erschossen – ihre Darstellerin Anna Schudt (47) stieg dadurch mit sofortiger Wirkung aus der Krimireihe aus. Warum sie die Rolle nach zehn Jahren an den Nagel hängt und wie sie die Zukunft der Kollegen in Dortmund sieh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.