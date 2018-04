Frist bis Freitag : ARD legt kein weiteres Sparpaket vor

Die Ministerpräsidenten wollen, dass ARD und ZDF mehr sparen als bisher geplant. Aber sind sie auch bereit, dafür Kürzungen im Programm hinzunehmen? Die ARD-Intendanten geben das Problem jetzt zurück an die Länderchefs.

von dpa

19. April 2018, 15:54 Uhr

Die ARD sieht derzeit keinen Spielraum für ein weiteres Sparpaket, ohne am Programm zu kürzen. «Die Vorstellung, dass wir jetzt schon zum 1.1.2021 erneut Hunderte Millionen ausweisen können, ist nicht realistisch», sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm am Donnerstag in München.

Darin seien sich die ARD-Intendanten bei ihrer Hauptversammlung in Bremen einig gewesen.

Den Bundesländern gehen die bisherigen, im vergangenen Herbst vorgelegten Pläne der öffentlich-rechtlichen Sender nicht weit genug. Die Rundfunkkommission der Länder verlangt von ARD und ZDF bis zu diesem Freitag eine Stellungnahme zu weiteren Einsparüberlegungen. Der Rundfunkbeitrag ist bis 2020 auf 17,50 Euro pro Haushalt im Monat festgelegt. Die ARD verlangt eine Erhöhung als Teuerungsausgleich ab 2021, ansonsten müsse es tiefe Einschnitte im Programm geben.

An die Adresse der Länder werde die ARD deutlich machen, «dass eine kurzfristige erhebliche weitere Einsparung nur möglich wäre, wenn wir die Qualität der Programme ausdünnen», sagte Wilhelm. Jeder Sender werde aber beim Sparen nicht nachlassen. «Wir werden für die Zukunft weitere Anstrengungen unternehmen.»

So plane die ARD zum Beispiel ein gemeinsames Sendezentrum bei jedem künftigen Sport-Großereignis. Bei den Olympischen Winterspielen habe man gute Erfahrungen damit gemacht, sagte der BR-Intendant. In einem ersten Schritt sei dies innerhalb der ARD möglich. «Aber wir haben natürlich das Ziel, das mit dem ZDF gemeinsam zu machen. (...) Wir werden mit dem ZDF sehr schnell auch die Gespräche führen.»

ZDF-Intendant Thomas Bellut hatte bereits im März erklärt, schnelle weitere Sparbemühungen, wie von den Ländern verlangt, seien unrealistisch: «Wir können bis April keine seriös berechneten Projekte nennen.»

In einer mehrwöchigen Imagekampagne will die ARD im Sommer ihren gesellschaftlichen Wert und die Verbundenheit ihres Programms mit dem Publikum deutlich machen. Unter dem Motto «Wir sind deins» sind Spots in den ARD-Programmen geplant. «Der Zuspruch des Publikums wächst», sagte Wilhelm. Er persönlich sei dafür, einige Krimis im Fernsehen durch anspruchsvolle Literaturverfilmungen zu ersetzen. Statt vieler Talksendungen seien auch mehr Dokumentationen und erklärende Hintergrundbeiträge sinnvoll.