Einschaltquoten : ARD-Serien laufen stark

Immer wieder dienstags: Das Erste kann derzeit Woche für Woche mit einer Anwaltsserie und einem Krankenhaus-Dauerbrenner punkten. Millionen Menschen schalteten auch am 12. Mai ein.

von dpa

13. Mai 2020, 13:18 Uhr

Die ARD-Serien haben den Dienstagabend im deutschen Fernsehen dominiert. Im Ersten kam zunächst ab 20.30 Uhr die Serie «Die Heiland - Wir sind Anwalt» auf 4,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (14,5 Prozent).

Danach stieg die Zuschauerzahl beim Klinik-Dauerbrenner «In aller Freundschaft» noch einmal - 5,01 Millionen (15,7 Prozent) schauten zu. Die ZDF-Dokumentation «Mysteriöse Kriminalfälle der DDR» verfolgten 2,87 Millionen (8,8 Prozent).

Die Vox-Reihe «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert» holten sich 2,40 Millionen (7,4 Prozent) ins Haus. Beim jungen Publikum war die Sendung besonders stark - 13,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sahen, wie die Sängerin Lea das Lied «Walk In Your Shoes» gefühlvoll am Klavier vortrug - als Hommage an einen toten Jugendfreund von Nico Santos.

Die RTL-Arztserie «Nachtschwestern» lockte 2,07 Millionen (6,3 Prozent) an. Für die ProSieben-Show «Joko & Klaas gegen ProSieben» konnten sich 1,64 Millionen (5,2 Prozent) begeistern.

Die amerikanische Krimiserie «Navy CIS» auf Sat.1 erreichte 1,64 Millionen (5,0 Prozent), die RTLzwei-Dokusoap «Hartz und herzlich» 1,29 Millionen (4,0 Prozent) und die US-Komödie «Zuhause ist der Zauber los» bei Kabel eins 780 000 Zuschauer (2,4 Prozent).